Bikin Penonton Histeris, Bruno Mars Bilang 'Aku Kangen Kamu Sayang'

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bruno Mars telah menggelar konser hari pertamanya di Jakarta pada Rabu (11/9) malam.

Deretan lagu hits pria bernama asli Peter Gene Hernandez itu pun dinyanyikan dalam konser semalam.

Mulai dari 24K Magic, Finesse, Treasure, Billionare, That's What I Like, hingga Calling All My Lovelies.

Namun, ada yang menarik saat Bruno Mars tampil menyanyikan lagu Calling All My Lovelies.

Dia memegang telepon sambil mengungkapkan rasa rindunya menggunakan bahasa Indonesia.

"Hei baby, aku di Jakarta sekarang," ujar Bruno Mars sambil memegang telepon di atas panggung.

"Aku kangen kamu sayang," lanjutnya dengan menggunakan bahasa Indonesia.

Dia pun melontarkan kata-kata 'aku kangen kamu sayang' berulang bersama para penyanyi latar, dengan menggunakan nada lagu yang dinyanyikannya.