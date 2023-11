Blibli Raih CSA Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) meraih penghargaan istimewa CSA Awards 2023, untuk kategori The Best Technology Sector on the New Economy Board yang digelar oleh Asosiasi Analis Efek Indonesia (AAEI) dan Certified Securities Analyst (CSA) Community di Jakarta, pada Kamis (23/11).

Blibli menerima penghargaan dari kategori The Best Technology Sector on the New Economy Board. Kriteria penghargaan memperhatikan aspek profitabilitas di masa mendatang, aspek keterbukaan terhadap pemegang saham, aspek likuiditas saham, aspek manajemen risiko, Good Corporate Governance (GCG), dan aspek ESG (environment, social dan governance).

Penghargaan ini berdasarkan penilaian dewan juri yang terdiri dari para praktisi dan profesional di bidang pasar modal, di mana Blibli dinilai mampu menunjukkan kinerja yang positif dan berkelanjutan atas berbagai aspek yang menjadi penilaian di atas.

"Ini merupakan penghargaan luar biasa bagi kami yang baru sekitar setahun lalu resmi melantai dan di perdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Meraih award terbaik di kategori sektor teknologi di papan ekonomi baru ini juga akan semakin memicu kami terus mengukuhkan konsistensi dalam penerapan inovasi bisnis berbasis teknologi pada berbagai aspek, seperti keterbukaan terhadap pemegang saham, GCG, maupun ESG," ujar Eric Winarta, Chief Corporate Secretary & Investor Relations Blibli.

Eric juga menegaskan bahwa Blibli senantiasa menjadikan kepuasan belanja pelanggan sebagai fokus utama yang harus selalu dijaga.

Upaya tersebut dilakukan Blibli dengan mengusung semangat baru Simplify to Amplify untuk mewujudkan kemudahan dalam mengakses layanan inklusif pada ekosistem Blibli Tiket yang terintegrasi.

Prinsip ini diimplementasikan melalui tiga aspek penting dalam keberlanjutan bisnis Blibli, meliputi aspek digital dan teknologi, GCG, serta ESG.(chi/jpnn)