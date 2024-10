Bondan Prakoso & Fade2Black Resmi Kembali di Synchronize Fest 2024

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Bondan Prakoso & Fade2Black akhirnya kembali tampil bersama di Synchronize Fest 2024 pada hari pertama, Jumat (4/10).

Setelah vakum sejak 2013, Bondan Prakoso & Fade2Black kini kembali melakukan sinkronisasi sekaligus merayakan 20 tahun berkarya.

Bondan Prakoso & Fade2Black merupakan grup musik yang telah berdiri sejak 2004 silam.

Mengusung musik hip-hop eklektik yang menggabungkan unsur rap, rock, funk, hingga keroncong menjadi keunikan grup beranggotakan Bondan Prakoso, Tito Budi Dwinanto, Daniel Fahreza, dan Ari itu.

Bondan Prakoso & Fade2Black sejauh ini telah menghasilkan 4 buah album penuh, yaitu: Respect (2005), Unity (2007), For All (2010), dan Respect & Unity For All (2012).

Akan tetapi, Bondan Prakoso & Fade2Black memutuskan untuk vakum dari panggung musik sejak 2013 lalu.

Walau istirahat, lagu-lagu mereka masih banyak peminat sehingga nama Bondan Prakoso & Fade2Black kerap diminta untuk tampil di festival musik, salah satunya Synchronize Fest.

Pihak Synchronize Fest kemudian menjalin komunikasi dengan Bondan Prakoso & Fade2Black sejak 2022. Namun, baru pada Synchronize Fest 2024 akhirnya Bondan Prakoso & Fade2Black bersedia tampil.