Vakum Sejak 2013, Bondan Prakoso & Fade2Black Kembali di Synchronize Fest 2024

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Bondan Prakoso & Fade2Black dipastikan akan menjadi salah satu bintang tamu Synchronize Fest 2024.

Nama Bondan Prakoso & Fade2Black selalu muncul di kolom komentar media sosial Synchronize Fest atas permintaan para penggemar.

Pihak Synchronize Fest kemudian menjalin komunikasi dengan grup musik yang digawangi oleh Bondan Prakoso, Tito Budi Dwinanto, Daniel Fahreza, dan Ari itu sejak 2022.

Akan tetapi, baru pada Synchronize Fest 2024 akhirnya Bondan Prakoso & Fade2Black bersedia tampil.

"Banyak yang mikir kami berpisah. Bondan Prakoso & Fade2Black tidak pernah claim kami bubar atau berpisah, tetapi kami hanya vakum sejak 2013. Jadi kami bisa bilang ini momen kami reconnect dan synchronizing di Synchronize Festival 2024," kata Bondan Prakoso, Selasa (30/7).

Bondan Prakoso & Fade2Black sendiri merupakan grup musik yang telah berdiri sejak 2004.

Mengusung musik hip-hop eklektik yang menggabungkan unsur rap, rock, funk, hingga keroncong merupakan keunikan grup musik tersebut.

Hingga kini Bondan Prakoso & Fade2Black telah menelurkan 4 buah album penuh, yaitu: Respect (2005), Unity (2007), For All (2010), dan RESPECT & UNITY FOR ALL (2012).