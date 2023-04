BRI Borong 15 Penghargaan di Ajang Digital Brand Recognition 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memborong 15 penghargaan dalam ajang 12th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2023, pada 12 April 2023 di Jakarta.

Direktur Utama BRI Sunarso dinobatkan sebagai The Most Reputable Banking CEO In Digital Platform 2023.

Kemudian, 14 penghargaan lainnya diraih oleh BRI yang salah satunya adalah Platinum Trophy Digital Brand 2023. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Direktur Digital dan Teknologi informasi BRI Arga M. Nugraha.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan penghargaan tersebut didedikasikan untuk seluruh Insan BRILian atau pekerja BRI.

Dia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Insan BRILian karena telah memberikan kontribusi optimal kepada perusahaan dan memberikan pelayanan terbaik untuk nasabah.

BRI sebagai bank dengan jaringan terluas di Indonesia mampu menjalankan transformasi secara berkelanjutan. Transformasi difokuskan pada dua aspek utama, yakni digital & culture.

“Kami terus meng-create value baru melalui digitalisasi sehingga muncul new business model”, jelasnya

Pola transaksi masyarakat yang beralih dari transaksi konvesional ke platform digital pun telah direspons oleh layanan perbankan melalui beragam produk dan layanan keuangan digital.