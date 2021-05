BRI Gelar Halalbihalal, 125 Ribu Karyawan Hadir Secara Virtual

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk. menggelar halalbihalal dengan seluruh karyawan melalui daring atau virtual.

Direktur Utama BRI Sunarso menyatakan lebih dari 125 ribu karyawan melakukan hadir dalam halalbihalal yang bertema “Sapa BRI, Silahturahmi Antara Pekerja BRI”.

Menurut Sunarso pandemi yang berlangsung hampir dua tahun memberikan tantangan dan membutuhkan kerja yang luar biasa.

"Tetapi kerja yang luar biasa itu kalau didasari ketulusan, keikhlasan insya allah itu tidak akan menyakitkan, justru akan terasa mudah," ungkap Sunarso pada halalbihalal yang dilaksanakan di Aula Gedung BRI, Kamis (20/5).

Sunarso menyatakan BRI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya sebagai agent of development secara seimbang dan berkelanjutan.

"Sehingga kehadiran BRI dapat senantiasa memberi makna bagi Indonesia," tegasnya.

Penerima The Best CEO BUMN INews Maker 2021 itu mengatakan sebagai keluarga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BRI harus mampu meng-create value, baik economic value dan social value.

“Kami ditugasi untuk menciptakan dua-duanya. Jadi menciptakan economic value sekaligus juga create social value," ujarnya.