BRI Raih Omni Brands of The Year 2022 versi Marketeers

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memperkenalkan keunikan dan local value produk UMKM dalam negeri ke mancanegara, salah satunya melalui BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.

Hal itu sebagai wujud nyata tersebut mengantarkan BRI untuk meraih penghargaan Omni Brands of The Year 2022 oleh Marketeers.

Marketeers OMNI Brands of the Year merupakan ajang penghargaan yang diadakan oleh marketing consulting firm MarkPlus, Inc.

Direktur Bisnis Kecil dan Menengah BRI Amam Sukriyanto menuturkan produk UMKM Indonesia memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan hingga menembus pasar global.

Penghargaan ini, kata Amam, makin memacu perusahaan untuk terus memberikan layanan terbaik bagi UMKM.

“Tentu saja dapat kami sampaikan bahwa BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR yang secara konsisten kami jalankan setiap tahun bertujuan untuk membuka mata dunia internasional terhadap kualitas dan keunikan dari produk UMKM Indonesia. Apresiasi ini menjadi semangat bagi BRI agar produk UMKM lokal semakin dikenal,” jelas Amam dalam keterangan yang dikutip di Jakarta, Kamis (23/6).

Dia menjelaskan BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR pun disambut secara antusias setiap tahunnya, baik oleh pelaku UMKM mau pun buyer yang berasal dari berbagai negara di dunia.

Berkaca dari keberhasilan BRILIANPRENEUR tahun lalu, BRI berhasil menggandeng 1.189 UMKM binaan terpilih dari 196 Kota Kabupaten di Indonesia untuk tampil di BRI UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR.