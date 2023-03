BRI Raih Penghargaan Market Leader & Best Service versi Euromoney Trade Finance Award 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dinilai sebagai bank yang memiliki visi The Most Valuable Banking Group in South East Asia and Champion of Financial Inclusion pada 2025.

Atas upaya tersebut, BRI berhasil meraih penghargaan dalam Euromoney Trade Finance Award 2023 untuk kategori Market Leader dan Best Service di antara seluruh penyedia jasa layanan keuangan di Indonesia (domestik) maupun di Asia Pacific (regional).

BRI menjadi satu-satunya bank nasional yang menduduki peringkat pertama katagori ‘Best Service-Basic Materials di Asia Pacific’ dan ‘Market Leader’ di Indonesia.

Sebab, bank pelat merah itu enempati peringkat pertama atau tertinggi di antara jajaran perusahaan lainnya.

Euromoney telah melakukan survey dan menganalisis respon dari ribuan nasabah/client/pengguna layanan trade finance untuk memberikan peringkat kepada perbankan/penyedia jasa layanan keuangan di berbagai kategori di tingkat global, regional, dan domestik.

Direktur Bisnis Wholesale dan Kelembagaan BRI Agus Noorsanto mengatakan penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi dan pengakuan dunia internasional terhadap layanan BRI.

“Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan kepada BRI. Prestasi ini menjadi motivasi bagi perseroan untuk terus memacu layanan terbaiknya, termasuk di layanan trade finance,” ujarnya.

BRI terus berinovasi melalui berbagai layanan, seperti Integrated Wholesale SuperApps Platform yaitu QLola by BRI, yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan Wholesale BRI dengan hanya satu kali login (Single Sign On Access).