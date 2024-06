Bring Me The Horizon dan Babymetal Siap Beraksi, Ini Harga Tiket Nexfest 2024

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Nexfest 2024 akan digelar di Indonesia, tepatnya di Carnaval Ancol, Jakarta pada 25 Agustus 2024 mendatang.

Acara yang diinisiasi oleh band Bring Me The Horizon dan dipromotori oleh Ravel Entertainment itu telah mengumumkan jadwal dan harga penjualan tiket.

Adapun tiket Nexfest 2024 dijual mulai 3 Juni 2024 dengan beberapa kategori.

Kategori DArkS(1)de Single Festival Ticket seharga Rp 2.399.999

Selanjutnya kategori Am(3)n! Group Festival Tickets (3 x Festival Tickets General) Rp 6.839.999,- (Rp 2.279.999 per tiket),

Kategori ketiga yakni Dreamseeker Packages Rp 6.599.999 dengan beberapa keuntungan yakni area depan stage, exclusive official limited edition Nexfest merch tshirt, official Nexfest merch tshirt, exclusive Nexfest ID and lanyard, dedicated entrance, dedicated toilet, dedicated merch booth, 1x Nexfest general ticket.



Acara yang diinisiasi oleh band asal Inggris, Bring Me The Horizon itu bakal menampilkan sejumlah band kenamaan.

Selain kehadiran Bring Me The Horizon, Nexfest 2024 juga menyajikan band metal kawaii asal Jepang, Babymetal.