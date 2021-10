BTN Raih 4 Penghargaan dalam Ajang Top GRC Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk kembali meraih empat penghargaan sekaligus dalam ajang Top GRC Awards 2021.

Penghargaan ini diraih BTN atas kinerja perseroan yang positif dalam menerapkan prinsip Governance, Risk, & Compliance (GRC) di pengelolaan bisnisnya.

Adapun empat penghargaan yang diperoleh Bank BTN yakni, The Most Committed GRC Leader 2021, The High Performing Board of Commissioners on GRC 2021, dan The High Performing Corporate Secretary on GRC 2021.

Direktur Utama Bank BTN Haru Koesmahargyo menjelaskan empat penghargaan ini membuktikan implementasi tata kelola yang baik, risiko yang terjaga dan kepatuhan dalam menjalankan proses bisnis telah dilakukan BTN secara komprehensif.

Apalagi dalam menghadapi ketidakpastian di masa pandemi yang masih terus membayangi, prinsip kehati-hatian menjadi landasan utama perseroan dalam menjalankan bisnisnya.

“Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menerapkan prinsip GRC di Bank BTN. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan prinsip tersebut terutama dalam mengejar pertumbuhan yang berkelanjutan,” jelas Haru di Jakarta, Kamis (7/10).

Menurut Haru, implementasi GRC di Bank BTN telah membuat kinerja perseroan makin baik.

Hal ini terlihat dari kinerja keuangan Bank BTN pada semester I/2021 yang tumbuh di atas rata-rata industri perbankan.