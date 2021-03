BTS Boyong 3 Penghargaan Kids Choice Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola asal Korea Selatan, BTS menyabet penghargaan Kids Choice Awards 2021 yang diselenggarakan Nickelodeon.

BTS memboyong tiga penghargaan dalam Kids Choice Awards, yaitu Grup Musik Terfavorit, Bintang Musik Global Terfavorit, dan Lagu Terfavorit Dynamite yang masuk tangga lagu Billboard Hot 100.

Kemenangan besar itu membuat BTS kembali mencetak rekor dunia. Guinness World Record mencatat rekor baru mereka sebagai Musik Grup terfavorit yang meraih prestasi dalam Kids Choice Awards.

Sebelum menyabet 3 penghargaan di 2021, tahun- tahun sebelumnya BTS memang memenangkan beberapa penghargaan dari gelaran Kids Choice Award.

Pada 2020, mereka meraih kemenangan sebagai grup pria K-pop terfavorit dan pada 2018, memenangkan Bintang Musik Global Terfavorit. Total ada lima penghargaan yang didapat BTS.

Guiness World Rekor sebelumnya telah mencatat BTS menyabet Most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres berkat penayangan Dynamite yang sangat diminati fan mereka di seluruh dunia.

Dynamite juga berhasil membawa BTS meraih tiga kategori rekor lainnya yaitu Most viewed YouTube music video in 24 hours by a K-pop group, Most Viewed YouTube Music Video in 24 Hours and Most Viewed YouTube Video in 24 hours. (antara/jpnn)



