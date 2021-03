BTS Kembali Cetak Rekor Guinness World Record

jpnn.com, JAKARTA - Grup K-Pop BTS memecahkan rekor baru Guinness World Record untuk kategori Most simultaneous viewers for a music video on YouTube Premieres berkat penayangan Dynamite.

Titel itu diraih BTS karena video klip Dynamite mendapat 3 juta viewer pada penayangan perdana di YouTube, dilansir dari Soompi Rabu (17/3).

Berdasarkan statistik yang dicatat YouTube, lagu yang dirilis 21 Agustus 2020 itu mencapai 101,1 juta viewers dalam kurun waktu 24 jam setelah perilisan.

Lewat Dynamite, BTS juga pertama kali menyanyikan lagu yang sepenuhnya berbahasa Inggris.

Lagu bergenre disco-pop yang dirilis di tengah pandemi Covid-19 itu, lewat lagu itu ketujuh personel BTS ingin memberikan semangat kepada masyarakat global dan menunjukan apresiasi atas berharganya sebuah kehidupan.

Rekor baru BTS itu menambah prestasi di Guinness World Record yang sebelumnya telah diraihnya yaitu untuk kategori “Most viewed YouTube video in 24 hours,” “Most viewed YouTube music video in 24 hours,” dan “Most viewed YouTube music video in 24 hours by a K-pop group".

Selain itu, BTS juga masih memegang rekor lainnya mulai dari penjualan album terbaik di Korea Selatan, hingga penonton terbanyak untuk konser langsung yang digelar secara daring. (antara/jpnn)



Jangan Lewatkan Video Terbaru: