BTS Exhibition: Proof in Jakarta Tengah Berlangsung, Berapa Harga Tiket Masuk?

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pameran bertajuk BTS Exhibition: Proof in Jakarta tengah berlangsung di Pondok Indah Mall 3 sejak 17 November - 10 Desember 2023.

Proyek Eksekutif BTS Exhibition, Andina Sabri mengungkapkan material instalasi yang dipamerkan dalam acara ini dikirim langsung dari negara asal sang idol, Korea Selatan.

Pameran yang diinisiasi oleh iMe Indonesia itu menghadirkan deretan foto dan instalasi bercerita tentang 10 tahun perjalanan karier BTS.

"Jadi, pameran ini penanda 10 tahun perjalanan karier mereka," kata Andina Sabri di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Dia menjelaskan ada sederet item properti Big Hit Entertainment yang sengaja diboyong untuk pameran dan harus dikembalikan.

Adapun di antaranya, yakni foto polaroid hasil jepretan para anggota dan kostum yang dikenakan grup saat video klip Yet to Come.

"Ini harus dikembalikan utuh kalau acaranya sudah selesai," ungkapnya.

Andina mengatakan Indonesia perlu berbangga hati karena menjadi negara terpilih yang didatangi untuk penyelenggaraan pameran.