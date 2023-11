Pameran Dimatique World of Wine, Datangkan Pakar Minuman

jpnn.com - Dimatique Fine Wines menggelar pameran wine terbesar dan terlengkap di Indonesia, Dimatique World of Wine.

Dalam perhelatan ini, distributor wine tersebut menghadirkan lebih dari 100 produk dari puluhan merek dan produsen kenamaan.

Director Dimatique Fine Wines, Marjuky menilai wine bukan sekadar minuman. Namun, ada keeratan kultur keseharian masyarakat serta sarat akan sejarah dan kebudayaan.

Melalui pameran ini, Marjuky ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses produksi wine yang unggul dan elemen yang memengaruhi kualitasnya.

"Termasuk tanah, anggur, udara, dan bahkan sinar matahari," kata Marjuky kepada awak media.

Marjuky mengatakan kehadiran World of Wine, salah satu upaya Dimatique Fine Wines membuktikan visi brings the world to you.

Melalui pameran ini, Marjuky ingin memberikan pengalaman mendalam mengenai wine kepada para pengunjung.

Oleh karena itu, dia menghadirkan workshop tentang wine dengan ahlinya. Bermodal Rp 150 ribu, pengunjung dapat mengikuti kelas langsung dengan dari para produsen wine.