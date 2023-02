BTS Gagal Bawa Pulang Piala Grammy Awards 2023

jpnn.com, JAKARTA - Grup idola K-pop BTS gagal memboyong piala Grammy pertamanya untuk tahun ketiga berturut-turut.

Pada Grammy Awards 2023, BTS masuk dalam sejumlah nominasi, antara lain kategori best pop duo or group performance melalui My Universe, lagu kolaborasi dengan band rock Inggris Coldplay.

Mereka juga masuk dalam kategori best music video untuk Yet to Come dan album of the year untuk Music of the Spheres.

Namun, BTS tak satu pun membawa pulang piala Grammy, seperti disiarkan Yonhap, Senin (6/2).

Penghargaan kategori best music video diberikan kepada penyanyi Taylor Swift untuk All Too Well: The Short Film.

Sementara itu, Kim Petras dan Sam Smith dengan Unholy memenangkan Grammy untuk kategori best duo or group performance.

Penyanyi Harry Styles membawa pulang penghargaan kategori album of the year melalui Harry's House.

BTS tampil di Grammy Awards secara berturut-turut pada 2019, 2020, 2021 dan 2022.