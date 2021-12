BTS Map Of The Soul Pop Up Store Hadir di Jakarta, ARMY Merapat!

jpnn.com, JAKARTA - BTS Map Of The Soul Pop Up Store offline akhirnya hadir di Jakarta. BTS Map Of The Soul Showcase itu digelar sejak 8 Desember 2021 hingga 13 Maret 2021 di Senayan City, Jakarta.

Indonesia merupakan negara kesembilan yang menghadirkan rangkaian showcase tersebut.

GM Marketing Toys King Ellen Widodo mengatakan bahwa Indonesia juga menjadi penutup BTS Map Of The Soul Pop Up Store.

"Pertama itu di Jepang atau Korea. Ini terakhir (dari rangkaian) Map Of The Soul pertama," ujar Ellen Widodo di Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (8/12).

Sebanyak 400 produk berbau BTS dihadirkan di shocase tersebut yang terdiri dari hoodie, sweatshirt, jaket, t-shirt, topi, tas, sendal, laptop pouch, airpod case, selimut dan lainnya.

Tak hanya itu, pengunjung juga akan dimanjakan dengan experience zone yang bertemakan lagu hits BTS.

Para pengunjung bisa mengambil foto dengan latar bertemakan lagu-lagu grup idola asal Korea Selatan itu, yakni Black Swan, ON, dan Dynamite.

Ellen mengatakan bahwa tak ada kendala berarti dalam mempersiapkan acara tersebut.