Budi Setiawan Sebut BFIA 2022 Berperan Penting Bagi Perfilman di Bumi Pasundan

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Dewan BFIA (Bandung Film Initiative Awards) 2022, Brigjen Pol (P) Drs. H. Budi Setiawan menilai peran BFIA sangat penting bagi perfilman Bandung dan Jawa Barat.

“Peran Bandung Film Initiative penting sekali untuk mempertemukan para pihak sehingga terwujud kerja sama kekaryaan secara kolaboratif mempersiapkan kekayaan kisah-kisah di Bumi Pasundan Jawa Barat khususnya Bandung dalam karya film,” kata Budi, Kamis (7/4).

Budi menyampaikan hal itu berkaitan dengan pelaksanaan Opening Ceremony Bandung Film Initiative Awards (BFIA) 2022 yang telah digelar pada 19 Maret lalu di Bandung Creative Hub (BCH).

Dalam kesempatan tersebut disampaikan pengumuman pemenang & awarding kepada enam pemenang untuk program Apresiasi Film dan Program Kompetisi Ide Cerita BFIA 2022.

Pemenang program Apresiasi Film BFIA 2022 untuk kategori Film Pendek Fiksi jatuh kepada “Maybe Someday, Another Day, But Not Today” karya sutradara Bihar Jafarian dari Mulih Film & Sebs Sine Club.

Kategori Film Pendek Berbahasa Sunda diraih oleh “Banting Setir” karya sutradara Adriyanto Lesmana dari Lokatara Pictures sedangkan untuk kategori Film Dokumenter Pendek di raih oleh “Sintas Berlayar” karya sutradara Firgiawan dari Blank Film.

Sedangkan pada Program Kompetisi Ide Cerita ada 3 (tiga) pemenang yaitu ide cerita berjudul “Patrakomala” dari Sebelas Sinema Pictures, “Gumeulis Ratna” dari Institut Kesenian Jakarta dan “Daur Baur” dari Cinemora Pictures.

Semua pemenang program BFIA 2022 berhak mendapatkan pembiayaan produksi film masing-masing sebesar Rp 25 juta.