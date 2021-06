Bukan Hitam, Mobil Bekas Warna Ini Paling Diminati

jpnn.com, JAKARTA - Belakangan ini minat beli konsumen di Indonesia terhadap warna mobil perlahan mulai berubah.

Kekinian, konsumen tidak lagi mencari mobil hitam sebagai pilihan utamanya melainkan warna lain. Lantas warna apa yang dipilihnya?

Director of Classified and New Business OLX Indonesia, Agung Iskandar mengatakan, saat ini konsumen tidak lagi mencari mobil berkelir hitam.

Sebab, konsumen belakangan mulai menyukai mobil berwarna cerah, salah satunya putih.

“Kalau dulu biasanya mobil bekas warna hitam banyak dicari, tetapi sekarang bukan lagi," ungkap Agung di sela peluncuran dealer OLX Autos di Serpong beberapa hari lalu.

Dia menambahkan, meskipun hitam masih berada di urutan tiga besar.

Namun, kata dia, warna putih kini menjadi yang paling banyak disukai oleh konsumen.

Sayangnya, dia belum bisa memastikan, mengapa putih menjadi warna paling diburu konsumen mobil bekas.