Bunda, Ini Produk-Produk Terbaru yang Dibutuhkan di Masa Pandemi

Kamis, 09 September 2021 – 09:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Japan, produsen elektronik rumah tangga berteknologi Jepang, memperkenalkan produk-produk inovatif terbarunya.



Produk-produk terbaru yang disebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin peduli dengan isu kesehatan di masa pandemi COVID-19, diperkenalkan melalui acara “Media Kick off AQUA Japan 2021,” Rabu (8/9).

Pada acara tersebut diperkenalkan campaign terbaru AQUA Japan yakni “Home of Healthy Body, Mind and Soul.”

“Kalimat tersebut sekaligus menjadi komitmen kami di tahun ini untuk menghadirkan inovasi produk yang dapat memberikan kenyamanan serta kesehatan bagi tubuh, pikiran serta jiwa bagi keluarga Indonesia,” kata Presiden Direktur AQUA Japan Indonesia, Kenji Sadayuki, dalam keterangannya.



Dikatakan, saat ini kesehatan adalah hal yang terpenting dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan telah menjadi gaya hidup.

Untuk itu, AQUA Japan telah mempersiapkan produk-produk inovatif yang sesuai dengan gaya hidup sehat masyarakat di masa pandemi.



Meiriano Ullman, Head of Product Planning Department AQUA Japan Indonesia mengatakan setiap kategori produk AQUA Japan dilengkapi dengan fitur teknologi yang memfokuskan faktor kesehatan.



Dia menjelaskan, AQUA Japan sangat concern dengan persoalan kesehatan. Untuk itu produk-produknya selalu dilengkapi dengan teknologi yang mampu menjawab permasalahan tersebut.

Seperti menghadirkan lemari es dengan fitur DEO Fresh, yang menjaga makanan agar tidak menimbulkan bakteri dengan mencegah dan menyerap aroma tidak sedap, serta mesin cuci FQW-1050BF dengan fitur Anti Bacterial Technology (ABT) untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri dan membuat bagian – bagian pada mesin cuci lebih higienis dan bersih,” jelas Rian.



AQUA Japan juga menyiapkan AQA-KCRV10WP, yaitu AC yang mampu membersihkan sendiri debu dan kotoran yang menempel di evaporator dan membunuh 99,99 persen virus dan bakteri melalui fitur AQUA Fresh.

“Hadirnya AC ini jelas dapat semakin menambah kebersamaan dan kenyamanan saat berkumpul bersama keluarga,” ujarnya.



AQUA Japan menyiapkan produk Android SMART TV LE55AQT7700QU TV yang dapat memberikan hiburan dan kegembiraan di tengah kehangatan keluarga dan teman-teman.



Selain itu, Chest Freezer dan Showcase yang akan menunjang perkembangan bisnis kuliner Anda.

“Kami menghadirkan chest freezer dengan teknologi Super Fast Freezing, 48 Hours Cooling Retention dan Showcase dengan fitur Bacteriostatic Inner Liner yang pastinya akan mampu menunjang perkembangan bisnis Anda,” sebut Rian.



Dari segi service AQUA Japan pun ingin membuat konsumen merasa aman dan nyaman dalam menggunakan produk dengan menambah masa garansi.

“Beberapa poin garansi yang berubah di antaranya, garansi untuk kompresor kulkas, kompresor AC, panel bagi produk LED dan LCD TV, serta tambahan masa garansi bagi inverter motor pada mesin cuci,” jelas Yudistiro, General Manager Sales AQUA Japan. (esy/jpnn)



