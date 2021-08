RSUD Tanjung Priok Terima Bantuan untuk Nakes dari Aqua Japan

jpnn.com, JAKARTA - Apresiasi untuk tenaga kesehatan terus berdatangan, salah satunya dari industri.

Salah satunya dari Aqua Japan menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tema “We Are One Against COVID-19” pada 12 Agustus 2021 di RSUD Tanjung Priok, Jl. Bugis No. 3, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

President Director Aqua Japan Indonesia Kenji Sadayuki menyadari kutuhan akan Alat Pelindung Dasar (APD) dan peralatan pendukung lain terus meningkat dan semakin diperlukan.

“Program ini merupakan bentuk apresiasi Aqua Japan terhadap perjuangan tenaga medis Indonesia, dedikasi yang mereka lakukan sangat luar biasa," kata dia.

Kenji pun berharap bantuan dapat menjadi penyemangat bagi nakes dalam menjalankan tugasnya.

"Kami selaku perwakilan Aqua Japan sangat berterima kasih atas kerja keras para tenaga medis," ujar Kenji.

Head of Marketing Aqua Japan Glenn Manengkei menyebutkan pada program CSR kali ini Aqua Japan menyumbangkan beberapa peralatan medis diantaranya Personal Protective Equipment (PPE), Pulse Oximeter, Digital Blood Pressure Meter, Thermometer Gun, Infusion Pole, serta masker medis.

Selain itu guna mendukung aktivitas mereka, lanjut dia, Aqua Japan juga mendonasikan produk elektronik berupa Beverage Cooler Aqua Japan AQB-310AB, Chest Freezer Aqua Japan AQF-450EC, serta LED TV AQUA Japan LE43AQT8500MF.