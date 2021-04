Bunuh Diri Warnai Kekalahan Kandang Pertama Arsenal dari Everton Sejak 1996

jpnn.com, LONDON - Everton membawa pulang tiga poin penuh dari markas Arsenal, dalam laga pekan ke-33 Premier League di Stadion Emirates, London, Sabut (24/4) dini hari WIB.

Arsenal kalah 0-1 dan itu merupakan kekalahan kandang pertama Tim Meriam London dari Everton sejak 1996.

Ironis, kekalahan itu terjadi gara-gara gol bunuh diri kiper Bernd Leno.

Penjaga gawang asal Jerman itu gagal mengantisipasi umpan tarik yang dilepaskan Richarlison pada menit ke-76.

7 - Arsenal have lost seven games at the Emirates Stadium in the Premier League this season; their most home defeats in a league campaign since 1992-93 (also seven). Unstuck. — OptaJoe (@OptaJoe) April 23, 2021