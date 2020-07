Cek Klasemen Pembalap Jelang Latihan Pertama MotoGP Andalusia

jpnn.com, JEREZ - Sirkuit Jerez kembali menjadi tuan rumah untuk MotoGP 2020, yakni MotoGP Andalusia akhir pekan ini.

Pekan lalu, Jerez mengelar seri pertama yakni MotoGP Spanyol.

Persaingan para rider diprediksi bakal makin panas, kendati tiga pembalap papan atas yakni Marc Marquez, Alex Rins dan Cal Crutchlow tidak dalam kondisi 100 persen.

Namun, ketiga pembalap tersebut dinyatakan fit untuk balapan akhir pekan nanti.

