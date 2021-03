Chelsea Menang Lagi Tanpa Kebobolan, Tepuk Tangan Buat Tuchel

jpnn.com, LONDON - Chelsea mempertahankan rekor tak terkalahkan di bawah pelatih Thomas Tuchel setelah menekuk Everton 2-0 di Stamford Bridge, Selasa (9/3) dini hari WIB.

The Blues memimpin setelah menit ke-31 ketika tendangan Kai Havertz dari umpan silang Marcos Alonso membentur pemain Everton Ben Godfrey dan masuk ke gawang.

Tuan rumah menggandakan keunggulan mereka dari titik penalti pada menit 65 ketika Jorginho sukses menunaikan tugas sebagai algojo.

Penalti diberikan setelah penjaga gawang Everton Jordan Pickford melanggar Havertz.

100% - Only James Milner in 2016-17 (7/7) has scored more goals in a single Premier League season with all of them coming from the penalty spot than Jorginho this term (6/6). Specialists. #CHEEVE pic.twitter.com/B40mdNrsLc — OptaJoe (@OptaJoe) March 8, 2021