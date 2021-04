Cheon Jeong Ha Meninggal Dunia karena Serangan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - Aktris asal Korea, Cheon Jeong Ha dikabarkan meninggal dunia pada Selasa (27/4).

Dia mengembuskan napas terakhir pada usia 52 tahun akibat serangan jantung.

Pihak keluarga memberikan keterangan resmi terkait kabar Cheon Jeonng Ha meninggal dunia.

"Dia ditemukan meninggal di rumahnya pada hari sebelumnya. Dia menderita tekanan darah rendah," kata pihak keluarga dilansir Soompi, Kamis (29/4).

Menurut mereka, penyebab kematian diperkirakan karena detak jantung yang berhenti akibat tekanan darah rendah dan gagal jantung kongestif.

Jenazah Cheon Jeong Ha disemayamkan di rumah duka, Rumah Sakit Universitas Nasional Seoul.

Cheon Jeong Ha telah berakting sejak tahun 1990-an dan muncul dalam karya teater, film, dan drama.

Dia bermain sebagai pemeran pendukung dalam banyak drama termasuk "Phoenix", "Flower of Evil", "Forest of Secrets", "More Than Friends", dan "Beyond Evil".