Cirtoen My Ami Buggy Edisi Eksklusif, Banyak yang Unik

jpnn.com - Citroen meluncurkan edisi eksklusif My Ami Buggy yang akan dijual mulai 21 Juni di situs penjualan khusus.

"Publik sangat antusias saat kami menghadirkan My Ami Buggy Concept dan banyak pelanggan yang meminta. Hari ini, kami senang dapat menghidupkan semangat konsep ini dengan seri My Ami Buggy yang eksklusif," kata Director of Citroën Strategy and Product Laurence Hansen, Selasa.

Hanya ada 50 unit bernomor yang akan dijual.

Setiap pelanggan akan mendapatkan versi eksklusif mereka sendiri, seperti pelat "My Ami Buggy ULTRA SPECIAL LIMITED EDITION", bernomor 1 hingga 50.

Nomor penanda dipasang di sisi kanan dasbor setiap unit.

Tampilan My Ami Buggy mewujudkan semangat petualangan dan kegembiraan, berkat warna khaki.

Aksesori pelindung berwarna hitam memberikan kepercayaan diri dan kesan kokoh.

My Ami Buggy memiliki pelek emas 14 inci dengan tutup dekoratif hitam.