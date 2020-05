Cita-cita Putra Asli Papua Ini Akhirnya Tercapai, Personel Satgas TNI Ikut Bangga dan Bersyukur

Senin, 25 Mei 2020 – 19:50 WIB

jpnn.com, MERAUKE - Perjalanan panjang Yusuf Rony Kabarjay (20) seorang putra asli Papua dari Kampung Toray, Distrik Sota akhirnya bisa lulus menjadi anggota TNI AD dalam pengumuman rekrutmen Secata PK Gelombang I tahun 2020 di Korem 174/ATW.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas Yonif MR 411/PDW Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya dalam rilis tertulisnya di Merauke, Papua, Senin (25/5/2020).

Dansatgas mengungkapkan Yusuf Rony Kabarjay yang merupakan anak didik Satgas Pamtas Yonif MR 411/PDW Kostrad Pos Toray, akhirnya dapat mewujudkan cita-citanya diterima menjadi prajurit TNI setelah dirinya dinyatakan lulus pada pengumuman rekruktmen Secata PK Gel I tahun 2020 di Korem 174/ATW, Rabu(21/5/2020).

Untuk diketahui, Rony, putra Papua dari Suku Yeinan itu merupakan seorang yatim piatu yang tinggal ikut bersama kakak iparnya Yonias Kapaiter (54) di Kampung Toray, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua.

"Sebagai wujud dukungan dengan warga binaan yang ingin menjadi prajurit TNI, personel Pos Toray yang dipimpin Letda Inf Wesly Tanaem memberikan pembinaan dan latihan secara terjadwal kepada Rony sebagai bekal dan kelancaran mengikuti seleksi, tak jarang Rony pun sering tidur bersama personel," ucap Rizky.

Latihan yang diberikan meliputi materi kesegaran jasmani A dan B (lari 12 menit, pull up, twis sit up, push up, lunges, shuttle run) serta materi test psikologi.

Menurut Mayor Rizky, Satgas mengucapkan selamat kepada adik Yusuf Rony Kabarjay karena telah diterima menjadi prajurit TNI AD. Semangat, tekad dan kerja kerasnya selama ini telah mengantarkannya menggapai mimpi.

Dansatgas berpesan agar selalu jaga kesehatan, motivasi yang tinggi dan semangat untuk mengikuti pendidikan dasar di Secata Rindam XVII/Cenderawasih.