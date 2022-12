Citroen Hadir di Indonesia, Bawa 3 Mobil Sekaligus

jpnn.com, JAKARTA - Citroën meluncurkan tiga mobil baru untuk pasar otomotif Indonesia, terdiri dari New Citroën C3, New Citroën C5 Aircross, dan kendaraan listrik Citroën e-C4.

"Kami mempersiapkan berbagai pilihan mobilitas dengan fokus kepada kenyamanan masyarakat pengguna saat mereka beraktivitas," ucap Head of ASEAN and General Distributors of Stellantis, Christophe Musy di Jakarta, Rabu.

Citroën hadir di Indonesia bermitra dengan PT Indomobil Wahana Trada, sebuah anak perusahaan dari Indomobil Group dan Stellantis NV.

New Citroën C3

New Citroën C3 digadang-gadang sebagai mobil yang berhadapan dengan Daihatsu Rocky.

C3 adalah model pertama dari program "C-Cubed" Citroën yang dicanangkan pada tahun 2019. Tiga C dalam program tersebut mencerminkan posisi Citroën – Cool, Comfort, dan Clever yang mengacu pada desain model yang unik, pengalaman dan konsep produk yang sesuai selera pasar lokal.

C3 dibekali mesin yang menghasilkan tenaga 81 HP yang efisien dengan torsi maksimum 115 Nm.

Dikombinasikan dengan transmisi manual 5 percepatan, New Citroën C3 merupakan kendaraan yang hemat bahan bakar dengan konsumsi 19,8 km/liter.