Cluster Baliman, Hunian Baru Dekat Rumah Raffi Ahmad

jpnn.com, JAKARTA - Sosok selebritas Raffi Ahmad yang menempati Green Andara Residence meningkatkan pamor kawasan tersebut.

Suami Nagita Slavina itu pun sampai dijuluki Sultan Andara lantaran menempati rumah yang cukup luas di sana.

Nah, bagi yang pengin bertetangga dengan Raffi Ahma, pihak pengembang Green Andara Residence mengenalkan klaster baru, yakni Cluster Baliman.

Farah Angelia, Head Sales of Marketing and Promotion Green Andara Residence mengatakan bahwa klaster tersebut berada di Jalan Andara Raya No. 17 , Pangkalan Jati, Cinere, Depok, Jawa Barat.

"Jadi, ketika memesan satu unit di Cluster Baliman, otomatis anda akan menjadi tetangga Raffi Ahmad," kata Farah dalam keterangan tertulis, Jumat (15/10).

Selain bertetangga dengan Raffatar, Cluster Baliman menawarkan begitu banyak fasilitas kepada calon konsumen, di antaranya adalah fitur disesuaikan dengan gaya hidup urban dan kualitas hidup resort.

Lokasi juga berdekatan dengan Tol Desari – TB. Simatupang MRT Fatmawati, CBD area TB. Simatupang, yang dikelilingi RS serta sekolah berstandar nasional dan internasional.

"Desain arsitektur bertema Neo Classic sebagai gaya arsitektur yang timeless, terdiri dari 3,5 lantai, dilengkapi office area, sky balcony dan rooftop sky garden," ujar Farah.