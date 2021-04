Coldplay Umumkan Judul Lagu Baru dan Tanggal Rilis

jpnn.com, LONDON - Band asal Britania Raya, Coldplay mengumumkan judul lagu terbaru dan tanggal perilisan.

Bertajuk 'Higher Power', single anyar dari Coldplay itu bakal diluncurkan pada 7 Mei 2021 lewat label Parlophone/Atlantic

"Higher Power adalah lagu yang datang dari keyboard kecil pada awal 2020," ungkap Coldplay melalui pernyataan resmi, Jumat (30/4)

Coldplay memercayakan Max Martin untuk memproduseri lagu Higher Power.

Max Martin adalah produser pencipta banyak hit dengan portofolio begitu luar biasa.

Dia juga merupakan produser dan pencipta lagu paling sukses 25 tahun terakhir

Lagu-lagu hits seperti Shake It Off (Taylor Swift), I Want It That Way (Backstreet Boys), Can’t Feel My Face (The Weeknd), dan One More Night (Maroon 5) adalah sebagian dari karya-karya besar Max.

Pengumuman jadwal rilis Higher Power mengonfirmasi rumor yang sudah tersebar di kalangan penggemar sejak minggu lalu.