Crown Group Terapkan Konsep Green Building Sejak 12 Tahun Lalu

jpnn.com, JAKARTA - CEO Crown Group Iwan Sunito mengatakan pihaknya sudah lama menerapkan prinsip-prinsip dasar green building semenjak 2010.

Salah satu tujuannya untuk menciptakan tren hunian baru di dunia.

Adapun konsep yang diterapkan menyatu dengan alam, penggunaan material berbahan dasar kayu dan bisa daur ulang.

Kemudian ruang tamu yang luas dengan sirkulasi udara maksimal, serta keberadaan pintu kaca besar yang memungkinkan sinar matahari bisa menyinari secara alami, sehingga mengurangi konsumsi listrik.

“Hal ini bisa terlihat dalam pekerjaan kami pada Arc by Crown Group, Infinity by Crown Group, Waterfall by Crown Group, The Grand Residences dan sekarang Mastery by Crown Group," ujar Iwan.

Nantinya, sebelum akhir 2022, akan diluncurkan ONE Global Capital, sebuah holdings baru yang akan berfokus kepada Ritel, Pembangunan Hunian, Hotel dan Convention.

“Kami saat ini sedang dalam tahap finalisasi sebelum kami perkenalkan kepada publik. Keberadaan ONE Global Capital sangat dibutuhkan untuk kegiatan ekspansi usaha ke sektor-sektor yang saat ini belum tersesentuh,” jelas Iwan.

Sebagai langkah awal, ONE Global Capital akan membangun proyek hunian perdananya di kawasan Chatswood, Sydney.