CEO Crown Group Bakal Hadirkan One Global Residences and Resorts

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris dan CEO Crown Group Iwan Sunito siap meluncurkan 'One Global Residences and Resorts'.

Bersama One Global Residences and Resorts, staf hotel akan selalu berinisiatif untuk memberikan pelayanan dan pengalaman tinggal bagi penghuni hotel dan apartemen di level tertinggi.

Layanan yang diberikan mulai dari kamar 24 jam dari restoran inhouse bintang lima, hingga menyewa jet pribadi atau meminta koki terkenal melayani acara pribadi.

Iwan Sunito mengatakan pendekatan ini terinspirasi oleh tren global di hotel-hotel bermerek seperti Aman Residences dan Bvlgari Hotels and Residences di lokasi terkemuka di seluruh Dunia.

“One Global Residences and Resorts akan melayani komunitas yang sedang berkembang yang mencari pengalaman yang terkurasi di 'fasilitas' hunian premium. Ini akan menjadi tolok ukur baru dalam kehidupan apartemen premium di Australia. Ini akan menjadi yang pertama di Australia," ujar Iwan.

Menurut Iwan, ini akan menarik bagi pembeli apartemen residensial yang cerdas, yang mencari sesuatu yang benar-benar luar biasa; dan para wisatawan akan menantikan untuk memesan pengalaman hotel baru yang ikonik di lokasi terbaik di dalam kota.

“Saya melihat, kami juga membutuhkan hal yang sama di sini. Pilihan gaya hidup Australia sedang berubah. Rumah dengan empat atau lima kamar tidur plus halaman belakang yang luas dan kolam renang bukan lagi impian semua orang. Sebagai masyarakat, kami jauh lebih fokus pada gaya hidup, dan penawaran baru ini yang merupakan gabungan antara hunian dan hotel akan mewujudkan visi tersebut," sebutnya.

Properti pertama dari One Global Residences and Resorts yang akan diluncurkan termasuk Mastery by One Global Residences di Waterloo dan sebuah situs utama di kawasan Macquarie Park.