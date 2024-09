Curahan Hati Andre Taulany Setelah Gugatan Cerai Ditolak Majelis Hakim

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi sekaligus komedian, Andre Taulany mengungkap curahan hati melalui akun miliknya di Instagram Story.

Dia membahas tentang semangat serta jalan yang telah dipilih.

"Spirit carries on (semangat tetap berjalan), I did it my way (aku melakukannya dengan caraku)," tulis Andre Taulany, Rabu (25/9).

Tulisan yang dibuat mantan vokalis Stinky itu diduga berhubungan dengan proses perceraian dirinya dan Rien Wartia Trigina.

Gugatan cerai Andre Taulany terhadap perempuan yang karib disapa Erin Taulany itu ditolak oleh majelis hakim.

Fakta tersebut diungkap oleh Humas Pengadilan Agama Tigaraksa, Ummi Azma dalam tayangan Intens Investigasi, Selasa (24/9).

"Putusan nomor 1668/PDTG/2024/PATigaraksa perkara cerai talak antara Andreas Taulany sebagai pemohon melawan Rien Wartia Trigina, Majelis Hakim menolak permohonan pemohon," kata Ummi Azma.