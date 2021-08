Daftar Artis K-Pop yang Comeback Bulan Ini, Ada Sunni Hingga Lisa BLACKPINK

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah artis K-Pop akan merilis karya terbaru mereka pada bulan ini.

Mulai grup idola hingga solois perempuan akan hadir dengan penampilan teranyar mereka.

Siapa saja sih? Simak rangkumannya berikut ini:

Sunni

Solois pertama yang akan mengeluarkan EP baru adalah Sunni, seperti dilansir dari Yonhap pada Jumat (6/8).

EP ini akan menjadi yang pertama bagi Sunni sejak merilis Warning pada September 2018.

Penyanyi yang tergabung dalam grup Wonder Girls itu menulis enam lirik dalam EP tersebut, termasuk lagu andalannya, You Can't Sit With Us.

Hyoyeon Girls Generation atau SNSD

Artis besutan SM Entertainment itu bersiap merilis lagu baru berjudul Second.

"Lagu berirama rancak itu membawa pesan untuk bersantai di tengah hidup yang sibuk," kata SM Entertainment.