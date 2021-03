Daftar Pemenang Kategori Utama Grammy Awards 2021

jpnn.com, JAKARTA - Grammy Awards 2021 diselenggarakan pada Minggu (14/3). Ajang penghargaan paling bergengsi itu pun digelar dengan cara berbeda di tengah pandemi Covid-19.

Acara yang dipandu oleh Trevor Noah itu diramaikan dengan penampilan Harry Style, Taylor Swift, Megan Theee Stallion hingga BTS.

Berikut daftar lengkap pemenang untuk kategori-kategori utama di Grammy Awards 2021, dilansir Reuteurs.

Album of The Year: Folklore - Taylor Swift

Record of The Year: Everything I Wanted - Billie Ellish

Song of The Year: I Can't Breathe - Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

Best New Artist: Megan Thee Stallion

Best Pop Duo/Group Performance: Rain On Me - Lady Gaga with Ariana Grande