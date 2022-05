Danilla Hingga The Panturas Ramaikan The Other Festival

jpnn.com, JAKARTA - The Other Festival bakal digelar pada 24 dan 25 Juni 2022 di M Bloc Space, Jakarta.

Festival ini akan menandai acara tatap muka yang pertama dari Double Deer Experience sejak acara terakhir pada 2019 lalu.

The Other Festival merupakan suatu rangkaian kegiatan para pengunjung dan performer dapat bertemu di sebuah melting pot dan sama-sama menemukan ide-ide yang baru.

"Sebuah acara yang memenuhi kebutuhan penonton serta pelaku dan menjadi wadah peleburan kolektif yang menggerakkan industri kreatif kita, sebuah festival yang berbeda dari yang lain," ungkap pihak Double Deer Experience dalam keterangan resmi, Selasa (24/5).

Sepanjang dua hari The Other Festival, bakal ada puluhan kolektif yang akan unjuk gigi di sejumlah stage.

Antara lain pertunjukkan musik oleh para band, DJ, hingga talkshow akan ada di sini.

Para bintang tamu yang akan memeriahkan The Other Festival seperti Danilla, The Panturas, Kelompok Penerbang Roket, Adinda, Anja, Bilal Indrajaya, Diskoria, Duara, Fleur!, Kurosuke, Perunggu, Sajama Cut, Satu Per Empat, dan sebagainya.

Daftar pengisi acara berikutnya akan diumumkan pada fase kedua 28 Mei 2022.