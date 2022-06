Ini Daftar Pengisi Acara The Other Festival 2022, Ada Danilla dan Vierratale

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, The Other Festival akan segera hadir pada 24 dan 25 Juni 2022 di M Bloc Space, Jakarta Selatan.

Digelar oleh Double Deer Experience, festival ini menjadi melting pot bagi ekosistem musik dan industrik kreatif lokal.

The Other Festival sebelumnya telah mengumumkan line-up pengisi acara dan membuka penjualan tiket.

Kini, festival tersebut menyampaikan keseluruhan isi acara yang akan bisa dinikmati oleh para pengunjung selama dua hari.

The Other Festival akan diramaikan oleh band-band seperti, Kelompok Penerbang Roket, The Panturas, Sajama Cut, hingga Vierratale.

Adapun solois seperti Anda Perdana, Bilal Indrajaya, Danilla, Jon Kastella, dan Oslo Ibrahim juga bakal berbagi panggung.

Tidak hanya itu, demi memenuhi misi sebagai rumah bagi para musisi dan kolektif lokal, The Other Festival juga akan menghadirkan deretan performer menarik.

Antara lain, Adinda, Alishar, Duara, Fleur!, Gold Plate Pipers, Hursa, Kurosuke, Mad Madmen, Mantra Vutura, Martials, Perunggu, RL Klav, Satu Per Empat, hingga Tender Shoots.