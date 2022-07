Danone Indonesia Kembali Meraih Best Company to Work for in Asia

jpnn.com, JAKARTA - Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2022.

Penghargaan ini diberikan oleh HR Asia sebagai lembaga media publikasi internasional untuk para profesional di bidang Human Resources.

Pencapaian ini menjadi komitmen Danone Indonesia dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat dan supportif, yang dibuktikan dengan diraihnya penghargaan ini selama tiga kali sejak 2019, 2021 dan 2022.

“Mewakili Danone Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih atas penghargaan dan pengakuannya. Ini adalah motivasi besar bagi saya dan tim untuk pekerjaan yang kami lakukan, karena kami membawa nutrisi dan hidrasi yang sehat kepada masyarakat Indonesia setiap hari," ujar CEO Danone Indonesia Connie Ang.

Menurutnya, penyediaan lingkungan pekerjaan yang baik merupakan hal yang penting bagi perusahaan karena lingkungan kerja yang aman, sehat dan supportif bisa mendukung produktivitas karyawannya.

Danone Indonesia terus berupaya menciptakan tempat kerja terbaik dengan berbagai kebijakan bagi karyawannya, seperti menjadi pionir untuk perusahaan ramah keluarga dengan memberikan cuti melahirkan berbayar 6 bulan bagi karyawan perempuan dan 10 hari bagi karyawan laki-laki sejak 2016.

Kemudian flexible working arrangement, fasilitas ramah keluarga seperti asuransi kesehatan, ruang laktasi di area kerja yang nyaman untuk memungkinkan ibu bekerja mendapatkan haknya untuk menjalankan peran gandanya secara optimal.

Penghargaan The Best Companies to Work for in Asia merupakan program pengakuan penghargaan untuk perusahaan atau organisasi yang telah diidentifikasi oleh karyawannya sebagai salah satu perusahaan pilihan yang berusaha memberikan tempat terbaik untuk bekerja.