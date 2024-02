Desainer-Desainer Indonesia Now Mewakili Asia Tenggara di New York Fashion Week

jpnn.com, JAKARTA - Karya para desainer dan brand unggulan Indonesia bakal kembali ditampilkan di panggung bergengsi New York Fashion Week (NYFW) Fall/Winter 2024/2025 di New York, Amerika Serikat (AS).

Kali ini, ada lima desainer lokal yang akan memamerkan karya melalui show Indonesia Now yaitu Hengki Kawilarang, Catherine Njoo, Alleira Batik yang bekerja sama dengan ENDE dan MUSUME, Jeny Tjahyawati, serta Hendy Huang.

Dalam event ini, Indonesia Now merupakan satu-satu nya group shows di Asia Tenggara yang mendapat slot di pekan mode bergengsi tersebut.

"Indonesia Now merupakan satu-satunya group shows di Asia Tenggara yang mendapatkan slot di ajang ini. Negara Asia lainnya seperti concept Korea dan China. Pada musim ini Indonesia Now akan menghadirkan Catherine Njoo yang sebelumnya di 2017 pernah mengikuti NYFW," ujar Founder Indonesia Now untuk NYFW, Dina Fatimah, yang hadir secara virtual.

Hengki Kawilarang

Ini kali kedua bagi Hengki Kawilarang pamer karya di panggung New York Fashion Week.

Membawa semangat serba muda, desainer kelahiran Bandung, Jawa Barat ini akan mempersembahkan koleksi bertajuk, "Jewelry."

"Jadi setiap pakaiannya bak perhiasan yang terdiri dari aksen yang bisa dilepas dan dipadukan dengan gaya apapun. Ini juga pertama kalinya saya merilis koleksi busana (dalam palet warna) hitam putih, tetapi siluetnya dibuat lebih playful," ujar Hengki