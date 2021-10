Dhena Devanka Pamer Potret Saat Berolahraga, Bodi Seksinya Disorot

jpnn.com, JAKARTA - Istri Jonathan Frizzy, Dhena Devanka memamerkan tubuh idealnya di ruang olahraga melalui akunnya di Instagram.

Ibu tiga anak itu tampak seksi memakai crop top hitam dan legging berwarna senada.

Dia berpose menghadap ke kamera. Perut rampingnya yang tampak kencang pun terlihat jelas.

"Have you workout today? (Sudahkah kalian berolahraga hari ini?)," tulis Dhena Devanka melalui akunnya di Instagram, dikutip Senin (11/10).

Dia juga mengingatkan orang lain untuk hidup sehat dan makan makanan sehat.

"Keep our body healthy and fit, eat right, and feel amazing (jaga tubuh kita tetap sehat dan fit, makan dengan benar dan merasa luar biasa)," ucap Dhena Devanka.

Unggahan Dhena Devanka itu lantas mendapat banyak pujian dari warganet.

Kebanyakan mereka memuji kecantikan dan tubuh Dhena yang masih ramping meski memiliki tiga buah hati.