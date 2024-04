Dibantu CyberAgent Capital, Viruma Kembangkan Platform Virtual As a Service

jpnn.com, JAKARTA - Viruma Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan inovasi teknologi digital, guna mendukung pemasaran properti di Indonesia.

Dalam visinya, Viruma Indonesia akan menyasar properti-properti luar negeri dengan pasar global yang tidak terbatas.

Oleh karena itu, Viruma melakukan kerja sama dengan perusahaan venture capital dari Jepang, CyberAgent Capital, guna merealisasikan visi tersebut.

CyberAgent Capital dengan visi "Change the World, from Asia” berbasis di 8 negara dan 10 kota, terutama di Asia, memimpin inovasi global bersama dengan perusahaan rintisan (startup).

Sejak didirikan pada 2006, perusahaan itu terus mengejar inovasi global dengan mengembangkan potensi bisnis dengan pertumbuhan tinggi.

CyberAgent Capital telah berinvestasi terutama di perusahaan startup tahap awal seperti di Tokopedia Inc. di Indonesia, Fangduoduo Inc. di China, Tiki Inc. dan VNG Corp di Vietnam, Timee, Inc. di Jepang, dan Kakao Corp. di Korea Selatan.

Baca Juga: Pertumbuhan Sektor Real Estate Sudah Melampaui Pertumbuhan PDB

Penandatangan dihadiri oleh Kevin Wijaya, selaku Director of Indonesia Office dari CyberAgent Capital, Inc. dan jajaran direksi Viruma Indonesia, yaitu Paulus Timothy (Founder), Michael Pratama (Co-Founder), dan lainnya.

Kevin Wijaya mengatakan bahwa sektor real estate di Indonesia merupakan salah satu sektor yang terus bertumbuh positif setiap tahunnya, di mana sektor tersebut berkontribusi 16 persen dari total PDB Indonesia pada 2023.