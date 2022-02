Dikabarkan Meninggal Dunia, Ariel NOAH Malah Asyik Lakukan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ariel NOAH tampaknya tak mau ambil pusing dengan kabar yang menyebut dirinya meninggal dunia.

Hingga kini, dia masih aktif di media sosial. Dia tampak mengunggah sejumlah story melalui akunnya di Instagram.

Dia tampak mengucapkan selamat kepada Lanlan Strangers atas perilisan karya terbarunya.

Duda satu anak itu juga mengunggah video lainnya soal Lanlan Strangers.

Pada unggahan di feed Instagram, Ariel memperlihatkan dirinya di ruang workshopnya.

"Welcome to my workshop," tulis Ariel NOAH sebagai keterangan foto dikutip pada Senin (14/2).

Mantan kekasih Luna Maya itu juga masih mengunggah ulang video promosi dari grup asuhannya, di salah satu ajang pencarian bakat, Second Chance dan GeryGany.

Sebelumnya, Ariel NOAH dikabarkan meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan pada Minggu (13/2).