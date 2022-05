Direktur CSIIS: Hasil Pileg 2019 Tidak Bisa jadi Dasar dan Modal Capres 2024

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Center For Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Moh Sholeh Basyari mengatakan perolehan suara Pemilu 2019 tidak bisa dijadikan dasar dan modal untuk capres 2024.

Dia menyebutkan hasil Pemilu 2019 hanya berlaku dari pelantikan DPR pada September 2019 hingga domisioner pada September 2024.

Baca Juga: DPW NasDem Lampung Usulkan Erick Thohir Jadi Capres 2024

"Presidential threshold 20 persen harus didasarkan pada hasil pemilu faktual 2024," kata Sholeh dalam keterangannya, Selasa(24/5).

Baca Juga: Pikachiu Demokrasi

Sholeh menegaskan hasil Pemilu 2024 harusnya dijadikan modal bagi capres -cawapres untuk mendapatkan basis dukungan dari partai politik atau koalisi.