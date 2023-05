Direktur Sido Muncul Irwan Hidayat Raih ASEAN Outstanding Entrepreneur Lifetime Achievement Award

jpnn.com, JAKARTA - Co Chairs and Exco of The Asean Economic Club Dr Dino Patti Djalal menetapkan Direktur Marketing PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Irwan Hidayat sebagai penerima 'ASEAN Outstanding Entrepreneur Lifetime Achievement Award'.

Total, ada 12 penerima penghargaan tersebut, dan Irwan Hidayat menjadi satu-satunya pengusaha Indonesia yang menerima apresiasi tersebut.

ASEAN Outstanding Entrepreneur Lifetime Achievement Award diberikan kepada warga negara ASEAN yang telah memberikan dampak nyata pada mata pencaharian masyarakat di wilayah Asia Tenggara dan diakui secara luas telah menciptakan merek lokal kompetitif yang kuat untuk produknya dan menunjukkan kewirausahaan yang patut dicontoh.

Penyerahan penghargaan dilakukan dalam The 2023 ASEAN Leadership & Partnership - Forum Dinner & Awards Ceremony yang berlangsung di Le Meridien, Jakarta, pada Kamis (11/5).

Irwan Hidayat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan.

Dia menegaskan pencapaian ini merupakan hasil kerja sama semua tim di Sido Muncul.

"Kalau tanpa dukungan dari semua karyawan, saya enggak akan dapat. Ini karena team work, adik-adik saya, seluruh karyawan. Jadi ini bukan karena kerja satu orang, tapi team work," kata Irwan Hidayat. (mrk/jpnn)