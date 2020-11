DKI jadi Kota dengan Transportasi Terbaik Dunia, Begini Perasaan Bos Transjakarta

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambut gembira pencapaian Jakarta yang meraih juara dalam layanan transportasi berkelanjutan.

Penghargaan itu diberikan The Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) yang berbasis di Kota New York, Amerika Serikat.

Anies pun menyampaikan rasa syukur atas capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tersebut. Penghargaan terkait dengan layanan bus Transjakarta yang menjadi transportasi publik andalan Jakarta.

"Alhamdulillah, alhamdulillah!! terbaik dunia!!! Ya, Jakarta terpilih sebagai Kota Terbaik di Dunia dalam Sustainable Transport Award 2021," kata Anies lewat akun Twitter, @aniesbaswedan.

Menurut Anies, penghargaan itu bukan untuk dirinya sendiri maupun Pemprov DKI, melainkan diperuntukkan bagi warga Ibu Kota.

"Pada warga Jakarta, penghargaan ini dipersembahkan. Kita bersyukur dan bersyukur, atas pengakuan dunia ini, selamat untuk warga Jakarta!" ucap Anies.

Sementara Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo tak bisa menyembunyikan rasa bangganya.

"Kami merasa bangga dan bersyukur dapat sedikit berkontribusi terhadap kesuksesan kota Jakarta dalam mendapatkan penghargaan ini. Tentunya ini tidak lepas daripada kerja keras insan insan Transjakarta dan juga seluruh perusahaan transportasi publik di Jakarta lainnya. Selain itu, arahan Gubernur dan jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terkait integrasi angkutan umum dan keberlangsungan Transportasi publik di Jakarta melalui program JAKLINGKO sangat jelas dan menjadi prioritas,” ujar Jhony.