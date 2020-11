Jakarta Kota Terbaik di Dunia, Leny Mengakui Anies Baswedan Berprestasi

jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Transportasi Publik Leny Maryouri PhD mengungkapkan, terpilihnya Jakarta sebagai kota terbaik di Dunia dalam Sustainable Transport Award (STA) 2021 merupakan prestasi Anies Baswedan.

Menurutnya, Anies Baswedan memang berhasil mewujudkan sustem transportasi yang berkelanjutan.

Salah satu kriterianya adalah adanya integrasi public transport dan pedestrian (pejalan kaki).

"Jadi yang dinilai integrasi public transport dan sustainable pergerakan manusianya begitu ya. Kalau dari sisi sini saya melihat ini memang tepat untuk diberikan kepada Pak Anies Baswedan," kata Leny dalam kanal Hersubeno di YouTube.

Sebagai pengamat independen, Leny melihat, Anies Baswedan banyak melakukan pembangunan yang cenderung ke arah memberikan kenyamanan kepada masyarakatnya.

Terutama terkait keindahan kota dan lebih banyak mengarah pada sustainable kota itu sendiri. Salah satunya adalah transportasi itu dibangun dengan cukup baik.

Dikatakannya, sustainable transport tidak semata-mata busnya tetapi juga bagaimana pejalan kaki.

Kalau dibaca lagi kriteria yang diungkapkan The Institute for Transportation & Development Policy (ITDP) yang berbasis di Kota New York, Amerika Serikat, untuk STA ini memang integrasi antarmodanya.