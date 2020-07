Dramatis Banget! Keunggulan Manchester United Sirna di Menit 90+6

jpnn.com, MANCHESTER - Manchester United gagal menyalip Chelsea serta Leicester City di peringkat ketiga dan keempat klasemen Premier League, setelah hanya meraih hasil imbang 2-2 saat menjamu Southampton di Old Trafford, Selasa (14/7) dini hari WIB.

MU mengalami pukulan besar di laga ini, setelah Michael Obafemi menggagalkan kemenangan di depan mata tuan rumah, pada menit ke 90+6.

Andai menang, Setan Merah berhak menggeser Chelsea dan Leicester City dan duduk di anak tangga ke-3.

Situasi itu terasa sejak Anthony Martial menciptakan gol kedua pada menit ke-23, unggul 2-1 sampai waktu normal selesai menjelang menit tambahan.

This will go down to the wire... ????#PL pic.twitter.com/vnLcYgnEe9 — Premier League (@premierleague) July 13, 2020