Dramatis, Lewis Hamilton Finis Pertama di GP Inggris dengan Ban Depan Pecah

jpnn.com, SILVERSTONE - Lewis Hamilton menjadi juara pada balapan F1 GP Inggris (Britania) di Sirkuit Silverstone, Minggu (2/8) malam WIB.

Kemenangan Hamilton didapat secara dramatis setelah melintasi garis finis dengan ban depan sebelah kiri yang pecah.

Ban depan kiri pembalap Mercedes itu mendadak pecah di lap terakhir, tetapi dengan margin yang cukup lebar dari Max Verstappen, Hamilton mampu membawa mobilnya melintasi garis finis lebih dulu.

"Lap terakhir itu, tadinya semuanya berjalan mulus, ban terasa bagus. Valtteri sangat menekanku, jadi ketika aku mendengar ban dia bocor, aku melihat punyaku dan mereka tampak baik," kata Hamilton seperti dikutip laman resmi F1.

A dramatic final minute at Silverstone, as @LewisHamilton and his Mercedes hold on for a famous victory! ???? ????#BritishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/CmD8hrz2Fw — Formula 1 (@F1) August 2, 2020