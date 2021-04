Dua Lipa Rajai Nominasi BRITs Award

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Dua Lipa meraih banyak nominasi dalam BRITs Awards. Dia masuk dalam daftar tiga nominasi dalam ajang penghargaan musik Pop Inggris itu.

Selain Dua Lipa, penyanyi Celeste dan Arlo Parks juga meraih nominasi yang sama dalam ajang tersebut.

Ketiga wanita Inggris tersebut dinominasikan dalam kategori artis dan album solo wanita.

Lipa melalui rekaman Future Nostalgia, Celeste dalam lagu Not Your Muse, dan Arlo Parks melalui Collapsed in Sunbeams.

Lipa yang akan tampil pada 11 Mei di London, juga akan bersaing memperebutkan single Inggris untuk "Physical".

Parks dan Celeste akan berhadapan dengan duo DJ Bicep, DJ Joel Corry dan rapper Young T & Bugsey untuk artis terobosan.

Nominasi artis solo wanita lainnya termasuk Ware dan Lianne La Havas. Hus, penyanyi Yungblud dan rapper AJ Tracey dan Headie One juga akan bersaing memperebutkan artis solo pria.

Nominasi grup Inggris adalah Bicep, Biffy Clyro, Little Mix, The 1975 dan Young T & Bugsey.