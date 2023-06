Dua Pelajar SMAN 8 Jakarta Raih Penghargaan Asia World Model United Nations di Bangkok

jpnn.com, JAKARTA - Dua pelajar SMA Negeri 8 Jakarta berhasil meraih penghargaan internasional dalam kegiatan Asia World Model United Nations (AWMUN) di Bangkok, Thailand pada 27-30 Mei 2023.

Penghargaan yang berhasil diraih adalah Most Outstanding Delegate of UNICEF untuk Palupi Esfandiany (XI IPS) dan Best Verbal Commendation of WHO untuk Keisha Rochelline Simorangkir (XI MIPA B).

Selain itu, Tim SMA Negeri 8 Jakarta meraih Best Performances untuk Cultural Performances.

Demikian keterangan tertulis dari SMAN 8 Jakarta yang diteirma pada Rabu (31/5/2023).

Seusai menerima penghargaam Keisha mengatakan dengan mengikuti MUN, dirinya belajar lebih banyak mengenai isu global.

“Kami didorong untuk membaca research papers, policy strategis dan artikel tentang negara yang kami representasi. Di situ kemampuan berpikir kritis kami diuji karena dari bacaan tersebut kami harus olah dan bekerja sama dengan delegasi yang lain untuk mencapai sebuah solusi yang menguntungkan banyak pihak,” ucap Keisha.

Ke depan, kata Keisha, dirinya sebagai siswa SMA Negeri 8 Jakarta makin meningkatkan kualitas diri untuk pencapaian bersama-sama di kompetisi-kompetisi selanjutnya, mampu membawa nama baik sekolah di jenjang yang lebih tinggi dengan prestasi yang lebih baik lagi.

Sementara itu, Palupi mengatakan mengikuti MUN khususnya di tingkat internasional membuka kesempatan baginya untuk networking dan bertukar pandangan dengan teman teman dari latar belakang yang berbeda.