Dubes Rosan Doakan Putri Ariani Jadi Pemenang America’s Got Talent 2023

jpnn.com, LOS ANGELES - Duta Besar RI untuk Amerika Serikat (AS) Rosan Perkasa Roeslani mendoakan Putri Ariani tampil sebagai pemenang pada ajang pencarian bakat America’s Got Talent (AGT) 2023.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu mengungkapkan doanya usai menyaksikan langsung bersama Ibu Ayu Heni Rosan, penampilan memukau Putri Ariani di babak final America’s Got Talent 2023 di Pasadena Civic Auditorium, Los Angeles, AS, Selasa (26/9) malam waktu setempat atau Rabu (27/9).

“Saya bersama Ibu Ayu menyaksikan langsung penampilan Putri Ariani. Sangat luar biasa. Saya mendoakan Putri Ariani menjadi pemenang AGT 2023 dan membanggakan kita bangsa Indonesia,” kata Rosan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (27/9/2023).

Rosan terharu menyaksikan penampilan prima Putri Ariani saat membawakan lagu “Don’t Let the Sun Go Down On Me,” yang dipopulerkan penyanyi Inggris Elton John.

“Penampilan Putri Ariani sangat prima di atas panggung. Mari kita terus mendoakan agar Putri Ariani menjadi yang terbaik,” kata dia.

Saat ini terdapat lima saingan Putri Ariani dalam memperebutkan gelar juara 1 AGT 2023, yang berhadiah US$ 1 juta.

Di antaranya Mzansi Youth Choir, Lavender Darcangelo, Adrian Stoica and Hurricane, Ahren Belisle, dan Murmuration.

Sementara, pengumuman hasil babak final AGT 2023 akan keluar pada Rabu (27/9) malam waktu setempat atau Kamis (28/9) pagi WIB. (flo/jpnn)